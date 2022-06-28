Агент Магомеда Оздоева подтвердил, что его клиент получил предложение от «Аль-Хиляля»

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы экс-полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, высказался по поводу появившихся слухов о том, что игрок может пополнить состав одного из клубов Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что в подписании 29-летнего хавбека заинтересован «Аль-Хиляль», готовый сделать футболисту выгодное предложение по контракту.

– У Оздоева есть два предложения от клубов из Саудовской Аравии , в том числе и от команды «Аль-Хиляль», – приводит слова Гаргаева «РИА Новости».

Напомним, что Оздоев покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом РПЛ.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата». В составе сборной России он провел 35 матчей (4 гола).