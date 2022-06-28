Дмитрий Булыкин: Баринов – это футболист топ-уровня. Любой клуб РПЛ с удовольствием его возьмет

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход опорного полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Динамо» летом 2022 года.

Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил о том, что 25-летний хавбек входит в сферу интересов бело-голубых. Также отмечалось, что железнодорожники намерены заработать 6-8 миллионов евро на продаже футболиста.

– Баринов – это футболист топ-уровня. Любой клуб с удовольствие его возьмет: особенно сейчас, когда легионеры уезжают. Учитывая опыт, мастерство и уровень, Дмитрий точно будет ценным футболистом. «Локомотиву» будет непросто, – цитирует Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что Баринов является воспитанником академии «Локомотива». В составе столичной команды он провел 149 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

За сборную России полузащитник отыграл 13 встреч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.