«Арсенал» готов заплатить «Аяксу» 35 миллионов евро за переход защитника Мартинеса

Центральный защитник «Аякса» Лисандро Мартинес может продолжить свою карьеру в АПЛ.
Согласно информации портала Goal, заинтересованность в подписании 24-летнего аргентинца проявил «Арсенал». Как сообщает источник, руководство «канониров» отправило нидерландской команде предложение в размере 35 миллионов евро за трансфер футболиста.
Ранее стало известно, что игрока также хочет приобрести «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что Мартинес выступает за «Аякс» с июля 2019 года. Всего в составе амстердамского клуба он провел 118 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
За сборную Аргентины футболист отыграл семь встреч.
источник: Goal.com