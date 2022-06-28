Болельщики «Баварии» признали Томаса Мюллера лучшим игроком клуба по итогам сезона-2021/22

Пресс-служба «Баварии» сообщила о том, что оттянутый нападающий Томас Мюллер стал лучшим игроком мюнхенского клуба в прошедшем сезоне.

По информации источника, по итогам опроса среди болельщиков 32-летний немец получил чуть менее 26 процентов голосов. Вторым стал полузащитник Джамал Мусиала (19%), а тройку лучших замкнул форвард Роберт Левандовски (18%).

Напомним, что в сезоне-2021/22 Мюллер принял участие в 45 матчах «Баварии» во всех турнирах, отличившись 13 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.