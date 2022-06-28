Газзаев объяснил, почему он против введения fan-ID в России

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что в РПЛ введение системы fan-ID ни к чему.

«Эта мера ни к чему ни приведет. Во первых, из-за ограничений, наложенных пандемией и изоляцией российского футбола, клубы пострадали финансово. В этих условиях необходимо привлекать болельщиков на стадионы, а FAN ID, наоборот, их отталкивает.

Во вторых, Fan ID крайне важен и нужен во время крупных международных турниров. Но для РПЛ эта мера ни к чему», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.