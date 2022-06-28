Уткин ответил критикам Абаскаля

Известный в прошлом комментатор Василий Уткин оценил реакцию на назначение испанца Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».

«Мне забавно наблюдать за тем, как ветераны «Спартака» традиционно травят чужака. Мы к этому уже привыкли. Было бы даже странно, если бы никто из них по этому поводу ничего не сказал. А что у вас, друзья мои, есть, кроме имени? А имя — это заслуга, которое фиксирует прошлое. Пока сам Абаскаль ведет себя забавно. Меня умилило, как он попросил игроков не ругаться», - приводит «Метарейтинг» слова Уткина из шоу «Футбольный клуб».

Напомним, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».