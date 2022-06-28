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Мостовой - о возможном трансфере Баринова: «Локомотив» в том чемпионате начудил, и сейчас продолжает

Ветеран оценил возможный переход футболиста в «Динамо»
28 июня 2022 16:50
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе хавбека Дмитрия Баринова из «Локомотива» в «Динамо».

«С учетом того, что уйдут Моро и Шиманьски, то хорошее усиление. Но опять вопрос к «Локомотиву»: они в том чемпионате начудили и сейчас продолжают. «Локомотив» потеряет лидера.

Лидерский характер Баринова - это хорошо. Помимо характера, надо многое другое делать. Баринов — разрушитель. Он должен доказывать, потому что времена молодого и перспективного игрока закончились. Надо выходить на новый уровень. Ломать — не строить. Прыгать в подкатах и отбирать не так тяжело делать, как строить», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, накануне стало известно о том, что Баринов может пополнить состав бело-голубых. Сумма возможной сделки оценивается в шесть миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 29 матчей в составе железнодорожников, не отметившись результативными действиями.

источник: Чемпионат.com
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