«ПСЖ» расстанется с Неймаром по просьбе Мбаппе

«ПСЖ» продаст бразильского нападающего Неймара по просьбе форварда Килиана Мбаппе.

Мбаппе не нравится недисциплинированность своего партнера по команде.

«Неймар не любит тренироваться. Он играл с тремя или четырьмя лишними килограммами в течение многих лет. Во время игр он проявлял пассивность и нежелание отрабатывать в обороне», - цитирует RT издание El Pais.

По данным источника, «ПСЖ» готов продолжать выплачивать часть зарплаты футболиста, которая составляет 50 млн евро в год, если он найдет себе новую команду.

Напомним, что Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 144 матча, забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.