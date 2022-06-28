Смородская объяснила, почему не собирается оформлять fan-ID

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему не собирается оформлять fan-ID.

«Достаточно странно, что для получения карты болельщика надо идти куда-то подтверждать свою личность. Можно же сделать онлайн-подтверждение в конце концов. Лично я оформлять его не буду.

Упадет ли посещаемость? Надо же что-то с хулиганами делать. Нельзя отдавать им на откуп весь футбол. Одни болельщики уйдут, другие придут», - приводит слова Смородской Sport24.ru.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.