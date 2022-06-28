Стало известно место проведения первого домашнего матча «Шерифа» в Лиге чемпионов

Тираспольский «Шериф» проведет свой первый домашний матч в Лиге чемпионов 2022/23 против боснийского «Зриньски» в Кишиневе.

«Сегодня во второй половине дня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально утвердил место проведения ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между ФК «Шериф» и боснийским клубом «Зриньски». Игра состоится в Кишиневе на стадионе «Зимбру» 12 июля и начнется в 20:00», - сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, ранее УЕФА уведомил тираспольцев, что в связи с нестабильной политической обстановкой в Приднестровье клубу необходимо найти резервную домашнюю арену за пределами региона.

В минувшем сезоне «Шериф» произвел фурор в главном европейском турнире, добравшись до группового этапа и заняв третье место в своей группе, продолжив борьбу в Лиге Европы.