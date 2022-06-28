Булыкин порассуждал о шансах «Спартака» на чемпионство в следующем сезоне

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что «Спартак» вполне может побороться за чемпионский титул в новом сезоне.

«Думаю, клубов пять-шесть сейчас заявляют, что будут бороться за чемпионство. «Спартак» в их числе. Главное, грамотное направление и хорошая рабочая атмосфера вокруг клуба.

И тогда все будет возможно, потому что мы знаем, что не всегда выигрывает тот, у кого больше денег. Иногда побеждают чисто футбольные вещи», - приводит слова футболиста «Газета.Ru».

Напомним, в минувшем сезоне красно-белые заняли десятое место в турнирной таблице РПЛ, однако смогли выиграть Кубок России.

Новый футбольный сезон в России откроется 9 июля матчем за Суперкубок страны между «Спартаком» и чемпионом России - питерским «Зенитом».