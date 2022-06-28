Орлов ждет Родригао в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что ждет трансфера бразильского защитника «Сочи» Родригао в «Зенит».

«Честно говоря, я жду Родригао. Во-первых, это сейчас лучший центральный защитник РПЛ. Он же попал в 33 лучших футболиста сезона в России как левый центральный. Родригао - бразилец, он очень впечатляет. Мне кажется, «Зенит» ведет переговоры по поводу его перехода. Но посмотрим, как все будет», - приводит слова журналиста «Радио «Зенит».

В минувшем сезоне 26-летний бразилец провел 31 матч во всех клубных турнирах, в которых забил три мяча.

«Сочи» впервые в своей истории завоевал серебряные медали российского первенства.