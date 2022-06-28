Фанаты «Урала» присоединились к бойкоту матчей из-за fan-ID

Фанаты екатеринбургского «Урала» присоединились к поклонникам остальных команд, бойкотирующим матчи РПЛ в связи с введением на российских стадионах системы fan-ID.

«Мы отказываемся посещать какие бы то ни было мероприятия, где спортивный праздник превращается в фарс, полный бюрократии, направленный против фанатов, но от которого пострадают все в равной степени.

Мы бойкотируем все без исключения матчи РПЛ, начиная с 1-го тура и до полной отмены данного закона. При этом продолжаем посещать остальные лиги и соревнования, где нет fan-ID: молодежка, двойка, баскетбол», - говорится в заявлении болельщиков.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.