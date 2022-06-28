ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Непомнящий не хочет верить в смерть «Томи»

Сибирский клуб может утратить профессиональный статус
28 июня 2022 19:37
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал новость о том, что клуб едва не лишился профессионального статуса.

«К сожалению, деталей не знаю. Уже ранее говорил, не верю, что Томск, будучи абсолютно футбольным городом, может остаться без команды. Она любима болельщиками во все времена, и вдруг пришел новый человек, и такая оказия. Нависла угроза расставания с профессиональным статусом. Это стало бы большой потерей.

Спонсоры? Это большая и трудная тема для меня, поскольку область богата ресурсами и людьми», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Томь» не смогла получить лицензию для участия в первом дивизионе, место в котором она сохранила по итогам минувшего первенства.

Позже появилась информация, что сибирский клуб не сумел гарантировать заявленный бюджет в 80 миллионов рублей для участия в турнире рангом ниже.

источник: «RT на русском»
Это интересно:
«Спартак» не будет продавать абонементов на фанатскую трибуну
При этом клуб готов реализовывать билеты на места для активных болельщиков
28.06.2022 20:22
Футбол
автор: Александр Шульгин
Агент Игнатьева заявил, что нападающий поставил во главу угла футбол, а не возможность зарабатывать
27 июня форвард разорвал контракт с «Рубином».
28.06.2022 20:13
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Торпедо» в товарищеском матче сыграло вничью с «Волгарем»
Встреча прошла в Раменском.
28.06.2022 20:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Спартак» лишился одного из спонсоров из-за санкций
Красно-белые прекратили сотрудничество с «Ниссан»
28.06.2022 19:49
Футбол
автор: Александр Шульгин
Полузащитник Минамино перешел из «Ливерпуля» в «Монако»
Полузащитник Минамино перешел из «Ливерпуля» в «Монако»
Японский вингер подписал четырехлетний контракт.
28.06.2022 19:43
Футбол
автор: Максим Скороходов
Непомнящий не хочет верить в смерть «Томи»
Сибирский клуб может утратить профессиональный статус
28.06.2022 19:37
Футбол
автор: Александр Шульгин
Фанаты «Урала» присоединились к бойкоту матчей из-за fan-ID
В Екатеринбурге система будет введена в эксплуатацию с 4 июля
28.06.2022 19:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
Орлов ждет Родригао в «Зените»
Защитник может перебраться в Питер из Сочи
28.06.2022 19:00
Футбол
автор: Александр Шульгин
Булыкин порассуждал о шансах «Спартака» на чемпионство в следующем сезоне
Ветеран считает, что красно-белые могут составить конкуренцию «Зениту»
28.06.2022 18:45
Футбол
автор: Александр Шульгин
Стало известно место проведения первого домашнего матча «Шерифа» в Лиге чемпионов
Клуб переедет в столица Молдавии
28.06.2022 18:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Такого слона не продать!» Зачем Зарема наехала на Канделаки
Страсти вокруг введения в российском футболе Fan ID разгораются с новой силой.
Fan ID: все, что нужно знать о паспорте болельщика, без которого теперь не попасть на российский футбол
С 4 июля 2022 года любому желающему посетить матчи российских футбольных турниров придется оформлять Fan ID. «Плеймейкер» отвечает на главные вопросы о паспорте болельщика.
Непомнящий прошел через шахматный ад — и теперь в шаге от битвы за корону с Карлсеном
Ян Непомнящий уверенно лидирует на шахматном турнире претендентов в Мадриде. 27 июня российский гроссмейстер с трудом свел вничью партию с главным конкурентом – Фабиано Каруаной из США.
Недельный «Джекпот» от «Лиги Ставок» нашел обладателя! Ставка на хоккей превратилась в 4 500 000 рублей
27 июня 2022 года произошло знаменательное событие - был разыгран недельный «Джекпот» в рамках уникальной акции, которую в октябре прошлого года запустила букмекерская компания «Лига Ставок».
Из вечных неудачников — в чемпионы! Как Валерий Ничушкин стал 36-м русским на Кубке Стэнли
Скажи кто года три назад, что Валерий Ничушкин станет одним из героев финала Кубка Стэнли – такого провидца подняли бы на смех. Но ведь стал!
Неверие в будущее или семейные обстоятельства? Почему Хачатурянц покинул РПЛ
Ашот Хачатурянц оставил должность президента РПЛ, которую занимал меньше года. Исполняющим обязанности пока назначен Александр Алаев.
Овечкин — главная звезда РПЛ? Обзор футбольных мемов
Главные события недели в картинках и видосиках.
«Вряд ли Хачатурянц ушел из-за судейских скандалов. Сменить его могли бы Чебан или Иванов». Наумов — об отставке главы РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «Плеймейкеру» добровольный уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 27.06.2022: на кону 5 750 000 рублей!
27 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Ничушкин отобрал Кубок Стэнли у Кучерова и компании! Как «Колорадо» прервал гегемонию «Тампы» в НХЛ (видео)
В шестом матче финала плей-офф НХЛ «лавины» в гостях вырвали волевую победу у «молний» (2:1), выиграли серию (4-2) и впервые за 21 год завоевали Кубок Стэнли.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика