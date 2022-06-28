Непомнящий не хочет верить в смерть «Томи»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал новость о том, что клуб едва не лишился профессионального статуса.

«К сожалению, деталей не знаю. Уже ранее говорил, не верю, что Томск, будучи абсолютно футбольным городом, может остаться без команды. Она любима болельщиками во все времена, и вдруг пришел новый человек, и такая оказия. Нависла угроза расставания с профессиональным статусом. Это стало бы большой потерей.

Спонсоры? Это большая и трудная тема для меня, поскольку область богата ресурсами и людьми», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Томь» не смогла получить лицензию для участия в первом дивизионе, место в котором она сохранила по итогам минувшего первенства.

Позже появилась информация, что сибирский клуб не сумел гарантировать заявленный бюджет в 80 миллионов рублей для участия в турнире рангом ниже.