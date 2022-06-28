Полузащитник Минамино перешел из «Ливерпуля» в «Монако»

«Монако» объявил о покупке японского полузащитника «Ливерпуля» Такуми Минамино.

«Для меня большая радость присоединиться к «Монако». Я счастлив стать частью проекта клуба, который совсем недавно дважды подряд финишировал в тройке лидеров и является одной из самых узнаваемых команд увлекательнейшего чемпионата. Я с нетерпением жду возможности познакомиться со своими одноклубниками и сделаю все возможное, чтобы помочь команде», - приводит пресс-служба «Монако» слова Минамино, подписавшего с клубом четырехлетний контракт.

С февраля японский вингер играл в аренде в «Саутгемптоне». Всего Минамино в прошлом сезоне сыграл 11 матчей в АПЛ, в которых забил три гола. В остальных турнирах полузащитник стал автором семи мячей и одной голевой передачи в 11 играх.