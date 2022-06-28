«Спартак» лишился одного из спонсоров из-за санкций

Японский автоконцерн «Ниссан» и московский «Спартак» прекратили сотрудничество.
«30 июня заканчивается срок текущего контракта. Благодарим партнера за долгосрочное сотрудничество. Сейчас находимся в проработке других вариантов в данной категории», - приводит «Спорт-Экспресс» слова коммерческого директора клуба Рустама Махмутова.
Добавим, накануне стало известно, что владелец красно-белых Леонид Федун ушел с должности вице-президента компании «Лукойл». По его словам, это никак не скажется на команде.
источник: «Спорт-Экспресс»