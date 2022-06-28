«Рубин» победил «Крылья Советов» в трехтаймовом матче

«Рубин» победил «Крылья Советов» в товарищеском матче со счетом 3:1.
Как сообщает пресс-служба казанского клуба, игра прошла на «Ак Барс Арене» и состояла из трех таймов по 45 минут.
Все голы забивали игроки «Рубина»: Камиль Муллин (9-я минута), Джоэль Фамейе (40), Георгий Зотов (107) и Александр Ломовицкий, отправивший мяч в ворота своей команды (131).
Напомним, что «Рубин» 17 июля сыграет дома в первом туре Первого дивизиона против «Родины», а «Крылья Советов» днем ранее на старте РПЛ проведут выездную встречу с «Оренбургом».
Товарищеский матч
«Рубин» (Казань) - «Крылья Советов» (Самара) - 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Голы: Муллин, 9; Фамейе, 40; Зотов, 107 - Ломовицкий, 131 (в свои ворота)
«Рубин» до 68-й минуты: Медведев (в), Самошников (Фаттахов, 46), Грицаенко, Мартынович (к), Кабутов, Чуперка, Мусаев (Апшацев, 46), Йевтич, Фамейе, Кузнецов, Муллин.
«Рубин» после 68-й минуты: Медведев (в) (Янович, 91), Фаттахов, Тесленко, Нижегородов, Попов, Зотов, Апшацев (Суриков, 91), Косарев, Ломовицкий, Бакаев, Лисакович (Моторин, 117).
«Крылья Советов»: Овсянников (Ломаев, 46') (Фролов, 90'), Горшков (Барач, 46') (Цорн, 90'), Гапонов (Якуба, 46'), Солдатенков^ (Иванисеня, 69') (Никитенков, 90'), Бейл (Горшков, 69') (Гудков, 90'), Витюгов (Коваленко, 46') (Герчиков, 90'), Иванисеня (Ежов, 46') (Салтыков, 90'), Липовой (Костанца, 28') (Хлусов, 90'), Пиняев (Соколов, 46') (Великородный, 69'), Арустамян (Липовой, 60'), Цыпченко (Глушенков, 46') (Тепляков, 90').
источник: ФК «Крылья Советов»