Агент Игнатьева заявил, что нападающий поставил во главу угла футбол, а не возможность зарабатывать

Алан Агузаров, агент нападающего Ивана Игнатьева, рассказал, как проходило расставание его клиента с казанским «Рубином».

«У меня состоялся очень откровенный и честный диалог с руководителем «Рубина» — Олегом Яровинским. И мы решили по обоюдному согласию, без каких-либо финансовых претензий или запросов в отношении друг друга, расторгнуть данное соглашение. Мы отказались от 2-летнего контракта с достаточно внушительным окладом для того, чтобы перезагрузить свою карьеру и во главу угла поставить футбол, а не возможность зарабатывать», - приводит слова Агузарова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Игнатьев перешел в «Рубин» в январе 2020 года из «Краснодара» за семь миллионов евро. Всего команду из Татарстана он провел 40 матчей, забил три гола и отдал три результативных передачи.

В феврале этого года нападающий пополнил состав «Крыльев Советов» на правах аренды – на его счету один забитый мяч в пяти встречах.