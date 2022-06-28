«Спартак» не будет продавать абонементов на фанатскую трибуну

В московском «Спартаке» заявили о том, что клуб не будет продавать сезонных абонементов на фанатскую трибуну В.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, попасть на эти сектора зрители смогут по разовым билетам на отдельно взятые матчи.

Напомним, что фанаты столичного клуба бойкотируют домашние матчи команды в знак протеста против введения системы fan-ID на российских стадионах.

Закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.