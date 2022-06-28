Сборная Англии вышла в финал юношеского Евро, обыграв Италию

Сборная Англии в полуфинале юношеского чемпионата Европы до 19 лет победила команду Италии со счетом 2:1.
На реализованный итальянским полузащитником Фабио Миретти пенальти (12-я минута) англичане ответили голами хавбека Алекса Скотта (58) и защитника Джарелла Куонсо (82).
Во втором полуфинале 28 июня встретятся сборные Франции и Израиля.
Финал пройдет 1 июля в Трнаве.
Чемпионат Европы-2022 (U-19). Словакия
Англия - Италия - 2:1 (0:1)
Голы: Скотт, 58; Куонсо 82 - Миретти, 12 (пен.)
источник: «Советский спорт»