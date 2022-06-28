Мостовой - о ситуации в «Спартаке»: Мозес не вернется, а Промес в России прячется

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что защитник красно-белых Виктор Мозес не вернется в Москву.

«Думаю, Мозеса и не отпускает жена в Россию, и сам он не хочет возвращаться. Не удивлен этой новости, я в первый же день и сказал, что, скорее всего, Мозес не вернется. А предлог найдут любой.

Кто еще из легионеров «Спартака» может уехать? Вряд ли это будет Промес. Он здесь, наоборот, можно сказать, прячется. А по остальным иностранцам - не исключаю», - приводит слова ветерана Spoprt24.ru.

Напомним, накануне стало известно о том, что нигериец до сих пор не вернулся в расположение красно-белых. Сам Мозес заявил, что возвращаться в Москву не хочет его жена. Стороны ищут пути выхода из ситуации.

В минувшем сезоне футболист провел 34 матча во всех клубных турнирах, в которых забил три мяча.