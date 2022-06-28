«Краснодар» победил «Ростов» в товарищеском матче

«Краснодар» в домашнем товарищеском матче победил «Ростов» со счетом 2:0.
В составе «быков» забивали Эдуард Сперцян (15-я минута) и Ираклий Манелов (60).
Напомним, что оба клуба проведут свои первые матчи в рамках нового сезона российской премьер лиги 17 июля: «Краснодар» примет на своем поле «Факел», а «Ростов» сыграет в гостях против «Динамо».
Товарищеский матч
«Краснодар» — «Ростов» — 2:0 (1:0)
Голы: Сперцян, 15 (пен); Манелов, 60.
«Краснодар»: Сафонов (Агкацев, 60), Жилкин (Чуриков, 46), Бородин (Сухорученко, 60), Литвинов (Ярлыков, 60), Исаенко (Волков, 46), Черников (Якимов, 46), Кривцов (Чобанов, 46), Сперцян (Карпов, 46), Олусегун (Манелов, 46), Ионов (Сулейманов, 46), Кордоба.
«Ростов»: Бабурин (Песьяков, 46), Калинин (Осипенко, 46), Мухин (Лангович, 65), Терентьев (Ковальков, 75), Прохин (Мелехин, 46), Селява (Глебов, 46), Уткин (Миронов, 46), Байрамян (Максецов, 75), Нтумба (Полоз, 46), Голенков (Соу, 65), Тугарев (Мельников, 46).