Абрамович может стать владельцем «Спартака»

Компания «Евраз», акционером которой является Роман Абрамович, может приобрести московский «Спартака».

По информации «РБ-Спорт», после того, как Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут свои акции «Лукойлу», «Евраз» выкупит у нефтяной компании контрольный пакет, однако в ближайшем будущим это вряд ли произойдет.

Напомним, накануне стало известно, что нынешний владелец красно-белых - Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла», при этом заявив, что на клубе это никак не отразится.

Абрамович под гнетом санкций Британии был вынужден избавиться от лондонского «Челси».