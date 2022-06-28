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Абрамович может стать владельцем «Спартака»

Компания бизнесмена рассматривает вариант с приобретением красно-белых в долгосрочной перспективе
28 июня 2022 22:04
автор: Александр Шульгин

Компания «Евраз», акционером которой является Роман Абрамович, может приобрести московский «Спартака».

По информации «РБ-Спорт», после того, как Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут свои акции «Лукойлу», «Евраз» выкупит у нефтяной компании контрольный пакет, однако в ближайшем будущим это вряд ли произойдет.

Напомним, накануне стало известно, что нынешний владелец красно-белых - Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла», при этом заявив, что на клубе это никак не отразится.

Абрамович под гнетом санкций Британии был вынужден избавиться от лондонского «Челси».

источник: «РБ-Спорт»
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