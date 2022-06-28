Гаврилов - о ситуации с Мозесом: «Здесь нет ничего такого»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал отсутствие нигерийского защитника красно-белых Виктора Мозеса в расположении команды.

«Пускай они сами решают. Ничего такого здесь нет - внутрисемейная ситуация. Осуждать Мозеса не следует. Он хочет, чтобы семье было комфортно. Наверняка есть дети. Пусть он выбирает, что лучше для него и его семьи. Даже если он перейдет в другую команду, будет там играть - ничего страшного. Его задача - зарабатывать деньги для семьи. А где он это будет делать: в «Спартаке» или в другой команде - без разницы. Здесь ничего такого нет», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, накануне стало известно о том, что нигериец до сих пор не вернулся в расположение красно-белых. Сам Мозес заявил, что возвращаться в Москву не хочет его жена. Стороны ищут пути выхода из ситуации.

Позже в СМИ появилась информация, что клубу удалось уговорить игрока остаться, и он вернется в Москву в ближайшее время.

В минувшем сезоне футболист провел 34 матча во всех клубных турнирах, в которых забил три мяча.