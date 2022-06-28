Илья Кутепов продолжит карьеру в московском «Торпедо»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов перейдет в столичное «Торпедо» 1 июля.

«У Ильи Кутепова действующий до конца месяца контракт со «Спартаком». Если нормально пройдет медосмотр, Илья с 1-го числа станет нашим футболистом», - приводит »Спорт-Экспресс» слова спортивного директора автозаводцев Максима Ляпина.

Напомним, в минувшем сезоне Кутепов провел пять матчей, не отметившись результативными действиями. Футболист не скрывал, что готов рассматривать предложения от других клубов.

В составе сборной России 28-летний игрок доходил до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.