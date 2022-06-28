В «Базеле» пока не приняли решения по Чалову

В швейцарском «Базеле» пока не приняли решения относительно будущего российского нападающего Федора Чалова.

«Насколько я знаю, решение по Чалову так и не принято до сих пор. Остается всего два дня до конца аренды? Понимаю, но других новостей нет», - приводит «РБ-Спорт» слова главы службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстера.

Напомним, форвард принадлежит ЦСКА и доигрывал минувший сезон в Швейцарии на правах аренды.

Футболист провел 14 матчей в составе «Базеля», в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.