В «Спартаке» опровергли продажу клуба Абрамовичу

В московском «Спартаке» прокомментировали информацию о продаже клуба компании «Евраз», контрольным пакетом акций которой является Роман Абрамович.

«Совсем недавно председатель совета директоров дал комментарий на тему своего будущего в «Спартаке». Этот комментарий по-прежнему актуален», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что после продажи Вагитом Алекперовым и Александром Матыциным своих акций «Лукойлу», «Евраз» выкупит у нефтяной компании контрольный пакет, однако в ближайшем будущим это вряд ли произойдет.

Ранее стало известно, что нынешний владелец красно-белых - Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла», при этом заявив, что на клубе это никак не отразится.

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