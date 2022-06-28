Осинькин заявил, что легионеры «Крыльев Советов» должны остаться в команде

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что выступающие в команде легионеры не собираются покидать клуб.

«У нас команда даже по статистическим оценкам имела меньше всех иностранцев. Мы не имеем с этим проблем. Наши иностранцы обещают, что останутся у нас», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба волжан.

Напомним, по ходу сезона команду покинул основной форвард команды Иван Сергеев, перебравшийся в «Зенит», а по окончании чемпионата стало известно о трансфере полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак».

По итогам сезона самарцы заняли восьмое место в турнирной таблице.