Ди Мария подпишет однолетний контракт с «Ювентусом»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария согласовал контракт с «Ювентусом», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Аргентинец, пребывающий в статусе свободного агента, подпишет однолетний контракт, по которому получит около 6 млн евро.

Напомним, что Ди Мария выступал за «ПСЖ» с августа 2015 года. В общей сложности он отыграл за парижан 295 матчей, забил 93 гола и отдал 119 результативных передач.

Ранее в своей карьере игрока хавбек защищал цвета «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Бенфики». В составе сборной Аргентины он провел 122 встречи (25 голов).