ЦСКА хочет купить полузащитника сборной Чили Мендеса

ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника сборной Чили Виктора Мендеса.

По данным RT, ссылающегося на ADN, армейцы сделали официальное предложение по хавбеку его клубу «Эспаньоле».

Конкурентами ЦСКА на 22-летнего полузащитника называются «Фламенго» и «Лечче».

Мендес воспитанник «Эспаньолы». В текущем году он провел 15 матчей за команду, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

Контракт футболиста с клубом истекает 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2,30 млн евро.