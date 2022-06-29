Колосков напомнил, что РФС не регулирует закон о fan-ID

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался об обязанности подтверждать свою личность в МФЦ для получения паспорта болельщика, чтобы иметь возможность посещать матчи РПЛ.

Напомним, положения нового закона, предусматривающего введение системы обязательной идентификации зрителей при посещении спортивных соревнований, вступили в действие с 1 июня 2022 года.

«Создает ли необходимость посетить МФЦ для получения fan-ID дополнительные трудности? Я прочитал где-то месяца полтора назад, что достаточно на госуслугах оформить fan-ID и всё. А теперь какая-то новая мера. Конечно, она еще больше встревожит болельщиков футбола, конечно, создаст дополнительные неудобства, если в МФЦ еще нужно ходить, получать эти карточки. В любом случае что это обсуждать? Какой смысл? Кто захочет, тот в МФЦ сходит и на футбол пойдет.

Считаю ли я, что РФС ничего не делает в плане получения fan-ID для удобства болельщиков? А причем тут РФС? РФС этим разве командует? Это закон, он подписан президентом. Что РФС может сделать? Отменить закон Путина?» - приводит слова Колоскова ВсеПроСпорт.

Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.