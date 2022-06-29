Хачатурянц покинул исполком РФС

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинул исполнительный комитет организации.
«Российский футбольный союз благодарит Ашота Рафаиловича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении пресс-службы организации.
Довыборы на освободившиеся место пройдут на ближайшей конференции РФС.
Напомним ранее Хачатурянц сложил с себя полномочии президента РПЛ, а также покинул пост руководителя судейского комитета и направил заявление о желании уйти с поста главы экспертно-судейской комиссии.
источник: РФС