«Зенит» объявил об обмене Алберто на двух футболистов «Коринтианса»

«Зенит» на своем официальном сайте объявил о двухсторонней аренде с «Коринтиансом».

Следующий сезон в бразильской команде проведет нападающий Юри Алберто. «Зенит» в обмен получил вратаря Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана.

Напомним, что Алберто перешел в «Зенит» в январе этого года из «Интернасьонала» за 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне он отыграл за петербуржцев 15 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

Добавим, что Иван выступает за «Кориантианс» с января 2022 года – на счету 24-летнего вратаря три сыгранных матча за команду, в которых он пропустил два гола и один раз отстоял «на ноль».

Что касается Мантуана, то 21-летний хавбек является воспитанником академии «Кориантианса». В общей сложности он провел за клуб из Сан-Паулу 36 встреч, забил четыре гол и отдал одну результативную передачу.

В середине июля футболисты прибудут в Санкт-Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с «Зенитом».