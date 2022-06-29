ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Черышев ответил на вопрос о вариантах с продолжения карьеры сына Дениса

С 2009 года футболист играл в чемпионате Испании.
29 июня 2022 12:30
автор: Александр Поволоцкий

Дмитрий Черышев отреагировал на информацию о будущей команде сына Дениса.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист может продолжить карьеру в московском «Динамо».

«Когда определится будущее Дениса? Пока не могу ничего сказать, комментировать нечего. Конкретики сейчас нет», - приводит «Чемпионат» слова Дмитрия Черышева.

Напомним, что Денис покинул «Валенсию» в связи с истечением контракта.

В прошлом сезоне Черышев провел 20 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Кавазашвили - о новом вратаре «Зенита» Иване: Они знают кого берут, видели его
Российский клуб объявил о двухсторонней аренде с «Коринтиансом».
29.06.2022 13:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Крылья Советов» рассчитывают на Иванисеню
Украинский защитник вернулся в расположение клуба.
29.06.2022 13:16
Футбол
автор: Максим Скороходов
«ЕВРАЗ» отреагировал на информацию о возможном приобретении «Спартака»
По итогам минувшего сезона РПЛ московский клуб занял десятое место.
29.06.2022 12:43
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дмитрий Черышев ответил на вопрос о вариантах с продолжения карьеры сына Дениса
С 2009 года футболист играл в чемпионате Испании.
29.06.2022 12:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Зенит» объявил об обмене Алберто на двух футболистов «Коринтианса»
«Зенит» объявил об обмене Алберто на двух футболистов «Коринтианса»
В российский клуб перешли вратарь Иван Куарежма и полузащитник Густаво Мантуан.
29.06.2022 11:34
Футбол
автор: Максим Скороходов
Хачатурянц покинул исполком РФС
Хачатурянц покинул исполком РФС
Функционер уходит со всех своих постов в российском футболе.
29.06.2022 11:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кассьерра прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медосомотра перед переходом в «Зенит»
Кассьерра прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медосомотра перед переходом в «Зенит»
Форвард покинет «Сочи».
29.06.2022 10:58
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Динамо» вступило в переговоры с Денисом Черышевым
«Динамо» вступило в переговоры с Денисом Черышевым
Один из героев ЧМ-2018 является свободным агентом.
29.06.2022 10:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Салернитана» выкупила полузащитника Бохинена у ЦСКА
«Салернитана» выкупила полузащитника Бохинена у ЦСКА
Норвежец с января находился в аренде в итальянском клубе.
29.06.2022 10:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
Колосков напомнил, что РФС не регулирует закон о fan-ID
Фанаты клубов не горят желанием оформлять паспорт болельщика.
29.06.2022 09:47
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Такого слона не продать!» Зачем Зарема наехала на Канделаки
Страсти вокруг введения в российском футболе Fan ID разгораются с новой силой.
Fan ID: все, что нужно знать о паспорте болельщика, без которого теперь не попасть на российский футбол
С 4 июля 2022 года любому желающему посетить матчи российских футбольных турниров придется оформлять Fan ID. «Плеймейкер» отвечает на главные вопросы о паспорте болельщика.
Непомнящий прошел через шахматный ад — и теперь в шаге от битвы за корону с Карлсеном
Ян Непомнящий уверенно лидирует на шахматном турнире претендентов в Мадриде. 27 июня российский гроссмейстер с трудом свел вничью партию с главным конкурентом – Фабиано Каруаной из США.
Недельный «Джекпот» от «Лиги Ставок» нашел обладателя! Ставка на хоккей превратилась в 4 500 000 рублей
27 июня 2022 года произошло знаменательное событие - был разыгран недельный «Джекпот» в рамках уникальной акции, которую в октябре прошлого года запустила букмекерская компания «Лига Ставок».
Из вечных неудачников — в чемпионы! Как Валерий Ничушкин стал 36-м русским на Кубке Стэнли
Скажи кто года три назад, что Валерий Ничушкин станет одним из героев финала Кубка Стэнли – такого провидца подняли бы на смех. Но ведь стал!
Неверие в будущее или семейные обстоятельства? Почему Хачатурянц покинул РПЛ
Ашот Хачатурянц оставил должность президента РПЛ, которую занимал меньше года. Исполняющим обязанности пока назначен Александр Алаев.
Овечкин — главная звезда РПЛ? Обзор футбольных мемов
Главные события недели в картинках и видосиках.
«Вряд ли Хачатурянц ушел из-за судейских скандалов. Сменить его могли бы Чебан или Иванов». Наумов — об отставке главы РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «Плеймейкеру» добровольный уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 27.06.2022: на кону 5 750 000 рублей!
27 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Ничушкин отобрал Кубок Стэнли у Кучерова и компании! Как «Колорадо» прервал гегемонию «Тампы» в НХЛ (видео)
В шестом матче финала плей-офф НХЛ «лавины» в гостях вырвали волевую победу у «молний» (2:1), выиграли серию (4-2) и впервые за 21 год завоевали Кубок Стэнли.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика