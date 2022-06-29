Дмитрий Черышев ответил на вопрос о вариантах с продолжения карьеры сына Дениса

Дмитрий Черышев отреагировал на информацию о будущей команде сына Дениса.
Ранее сообщалось, что 31-летний футболист может продолжить карьеру в московском «Динамо».
«Когда определится будущее Дениса? Пока не могу ничего сказать, комментировать нечего. Конкретики сейчас нет», - приводит «Чемпионат» слова Дмитрия Черышева.
Напомним, что Денис покинул «Валенсию» в связи с истечением контракта.
В прошлом сезоне Черышев провел 20 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
источник: Чемпионат.com