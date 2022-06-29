«ЕВРАЗ» отреагировал на информацию о возможном приобретении «Спартака»

В «ЕВРАЗ» прокомментировали информацию о возможном приобретении московского «Спартака».

Ранее в СМИ сообщалось, что после того, как Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут свои акции «Лукойлу», металлургическая компания выкупит у нефтяной контрольный пакет.

«ЕВРАЗ» не рассматривает какие-либо сделки по приобретению спортивных команд или клубов», — цитирует представителя компании «РБК-Спорт».

Напомним, что нынешний владелец »Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла».

Отметим, что «ЕВРАЗ» финансирует несколько клубов, в том числе ВК «Динамо» (Москва) и ХК «Металлург» (Новокузнецк).