«Крылья Советов» рассчитывают на Иванисеню

«Крылья Советов» дали комментарий по поводу возвращения в расположение клуба украинского защитника Дмитрия Иванисени.

«Дмитрий Иванисеня квалифицированный футболист и профессионал своего дела. Это игрок, который делает «Крылья Советов» сильнее. Мы рассчитываем на него и готовы говорить о Диме только в контексте спортивных вопросов», - приводит «Чемпионат» сообщение пресс-службы самарского клуба.

Иванисеня в июле прошлого гола пришел свободным агентом в «Крылья Советов» после завершения трудовых отношений с «Зарей». За самарскую команду 28-летний футболист провел 17 матчей, не отличившись результативными действиями.