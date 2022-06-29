Оганесян перешел из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды

Хавбек московского «Спартака» Степан Оганесян пополнил состав «Оренбурга».

Как сообщает официальный сайт красно-белых, 20-летний футболист ушел на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано на один сезон. Отмечается, что у «Оренбурга» будет право выкупа контракта полузащитника.

Оганесян перешел в «Спартак» в 2019 году. В минувшем сезоне ФНЛ он провел 35 матчей за «Спартак-2», в которых забил шесть голов.

Напомним, что «Оренбург» занял в таблице Футбольной национальной лиги третье место и обыграл в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).