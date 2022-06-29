ЦСКА нацелен на Менса в случае срыва трансфера Яндаша

Московский ЦСКА по-прежнему заинтересован в приобретении центрального полузащитника «Фенербахче» Хакана Яндаша.
Ранее появилась информация, что российский клуб предложил за 27-летнего футболиста около пяти миллионов евро плюс бонусы
Как сообщает журналист Деврим Зенги в своих социальных сетях, красно-синие улучшили предложение «Фенербахче». В случае срыва сделки ЦСКА приобретет хавбека «Кайсериспора» Бернарда Менса.
В минувшем сезоне Яндаш провел 37 матчей, в которых забил два мяча и отдал 11 результативных передач. На счету Менса два гола и три ассиста в шести играх.
источник: «Советский спорт»