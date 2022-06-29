Кварацхелия подтвердил, что ушел из «Рубина» ради семьи

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия подтвердил, что ушел из «Рубина» ради своей семьи.

Ранее главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий говорил, что на родных футболиста оказывали давление в Грузии, а его отцу разбили машину.

«Футбол – это спорт, но, думаю, Сайманов и Слуцкий все понимали. Я им сказал, что семья меня больше всего интересует, она на первом месте. Они сказали: делай так, как тебе лучше», - сказал Кварацхелия Нобелю Арустамяну в его шоу на YouTube-канале.

Оставшуюся часть прошлого сезона Хвича провел в батумском «Динамо». В апреле было объявлено о переходе футболиста в «Наполи».

За «Рубин» Кварацхелия провел 73 матча, в которых забил девять мячей и отдал 18 голевых передач.