«Аталанта» не платит «Локомотиву» за Алексея Миранчука

«Аталанта» перестала платить «Локомотиву» за полузащитника Алексея Миранчука, сообщает «Спорт-Экспресс»

Напомним, что футболист перебрался в Италию в 2020 году.

По данным источника, «Аталанта» мотивирует приостановку выплат проблемами с переводом денежных средств в российский банк. «Локомотив» открыл счет в другом финансовом учреждении нашей страны, но не получил на него денег. Сообщается, что «Аталанта» должна за футболиста около 5 млн евро.

Добавим, что Миранчук в прошлом сезоне провел 23 матча за клуб из Бергамо, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.