Экс-форвард «Спартака» Джордан Ларссон ушел из АИКа

Шведский форвард Джордан Ларссон покинул расположение АИКа.

Как сообщает Aftonbladet, 25-летний экс-игрок «Спартака» поблагодарил членов команды из Стокгольма и попрощался с футболистами после тренировки, которая прошла 28 июня.

Напомним, что ранее пресс-служба красно-белых объявила о расторжении контракта с 25-летним шведом. Ларссон защищал цвета столичного клуба с августа 2019 года – на его счету 27 голов и девять результативных передач в 83 матчах за москвичей.

В составе АИКа форвард сыграл в 11 матчах, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.