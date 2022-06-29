Дагерстол воспользуется решением ФИФА по легионерам и покинет «Химки»

Защитник «Химок» Филип Дагерстол приостановит контракт с клубом.

Ранее ФИФА опубликовало правило, по которому иностранные игроки из РПЛ имеют право заключить соглашение с зарубежным клубом до 30 июня 2022 года.

«Дагерстол воспользуется правилами ФИФА, которые были установлены, возвращаться не будет, в «Норрчёпинге», скорее всего, и останется. Думаю, что смысла держать его на контракте нет, но посмотрим, сейчас от нас никаких затрат это точно не требует», - приводит ТАСС слова члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова.

За подмосковный клуб Дагерстол провел 17 матчей, в которых не смог отличиться результативными действиями. Действующий контракт защитника действует до 30 января 2024 года.