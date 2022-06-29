Камоцци покинет должность советника президента «Спартака»

Cоветник президента московского «Спартака» Франко Камоцции покинет свой пост в ближайшее время.

Напомним, что итальянский специалист начал консультировать московский клуб по трансферной политике с декабря 2020 года.

«Я люблю Россию и «Спартак», но мой контракт заканчивается, и это нормально. Это было моим персональным решением не продлевать контракт со «Спартаком». Завтра от меня будет заявление», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

Добавим, что в минувшем сезоне «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые выиграли Кубок России, переиграв в финале московское «Динамо» (2:1).