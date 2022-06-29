Суд начал рассмотрение дела против Пике и главы испанской федерации футбола

Суд города Мадрида начал изучение дела, которое было возбуждено против защитника «Барселоны» Жерара Пике и главы RFEF Луиса Рубиалеса.

Напомним, что ранее были опубликованы документы, подтверждающие, что три года назад президент Федерации футбола Испании оказывал давление на власти Эр-Рияда, чтобы те заплатили футболисту около 24 миллиона евро за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Принадлежащая Пике компания выступала в роли посредника.

Как сообщает Marca, по итогам первого заседания Рубиалес заявил, что не переживает по поводу итогов судебного разбирательства.

Добавим, что с сезона-2019/20 Суперкубок Испании проводится в формате «Финала четырех» в Саудовской Аравии.