Нигматуллин не ощущает русофобию в США

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал про отношение к русским из-за начала спецоперации на Украине.

«Было определенное напряжение в первую неделю, а потом все стало нормально. Я никак не ощущаю какой-то русофобии. Да и, надо сказать, что россияне и украинцы здесь общаются между собой вполне нормально. Нет никаких терок и никаких проблем. Я никогда не любил обсуждать политику, это все знают, поэтому со мной никто из моих знакомых на эти темы не говорит», - приводит слова Нигматуллина Vprognoze.ru.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены до особого распоряжения от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Данные решения оспорены Российским футбольным союзом в CAS.