Ильнур Альшин перешел из «Балтики» в «Факел»

Выступавший за калининградский клуб на позиции латераля футболист уже выступал за воронежскую команду на протяжении четырех сезонов, на его счету 97 матчей и 12 забитых мячей. По информации нашего издания, в контракте Альшина была прописана выкупная стоимость, она составляла порядка 4 млн рублей.

Ильнур Альшин стал восьмым новичком «Факела» после выхода воронежской команды в РПЛ. Ранее клуб пополнили вратарь Илья Свинов, защитники Евгений Шляков, Сергей Божин, Евгений Морозов, полузащитники Ираклий Квеквескири, Даниил Черняков и нападающий Георгий Гонгадзе.