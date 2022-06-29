Антон Чичкан покинул вылетевшую в первый дивизион «Уфу»

Голкипер Антон Чичкан и ФК «Уфа» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Антон Чичкан перешел в нашу команду зимой 2022 года из БАТЭ. За ФК «Уфа» голкипер сыграл шесть матчей, а также провел две игры за «Уфу-молодежную» в «М-лиге».

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Антона за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!», - говорится в сообщении пресс-службы уфимцев.

В минувшем сезоне «Уфа» заняла 14-е место в турнирной таблице и попала в стыковые матчи за право сохранить прописку в высшем дивизионе, в которых уступила «Оренбургу» (2:2, 1:2) и вылетела в первый дивизион.