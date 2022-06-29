Кавазашвили - об уходе из «Спартака» советника Федуна: «У богатых свои причуды»

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о решении советника владельца красно-белых Леонида Федуна - Франко Камоцци покинуть клуб.

«Будет ли Федун искать нового советника? Все зависит от того, сколько денег у него осталось. Надо спросить у Федуна. Удивляет ли факт, что у него был советник? У богатых свои причуды», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, ранее команду покинул ее бывший главный тренер Паоло Ваноли. При этом спортивный директор Лука Каттани сохранил свой пост.

В минувшем сезоне «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице, однако сумел выиграть Кубок страны.