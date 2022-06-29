Зайнутдинов рассказал, как в ЦСКА отнеслись к назначению Федотова

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера команды.

«Все приняли Владимира Федотова отлично. С первых тренировок он начал нас сильно грузить, так что мы сразу ощутили его приход в команду.

Пока мне сложно оценить его особенные качества, потому что команда познакомилась с ним совсем недавно. Задай мне этот вопрос в конце сезона, и я на него точно отвечу. Я ни капли неуверенности у него не заметил, сейчас он выглядит очень уверенным тренером», - приводит слова футболиста Metaratings.

Напомним, в прошлом сезоне красно-синих возглавлял Алексей Березуцкий, под руководством которого команда заняла пятое место в турнирной таблице.

Федотов ранее тренировал «Сочи», с которым в минувшем чемпионате показал лучший результат в истории клуба: южане завоевали серебряные медали.