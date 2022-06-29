Нигматуллин считает, что бразилец Иван будет основным вратарем в «Зените»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что новобранец «Зенита» Иван Куарежма да Силва станет основным голкипером в клубе.

«Зениту» было необходимо усиление вратарской линии. Сложно предсказать, сможет ли Иван усилить клуб. Наверное, он будет основным вратарем. Бразильские вратари достаточно сильные - многие из них играют в Европе.

Проблема бразильцев в том, что у себя в чемпионате играют очень хорошо, но не все могут адаптироваться в Европе. Сейчас ещё есть проблема, что каждый приехавший легионер очень легко может включить заднюю», - сказал Нигматуллин «Чемпионату».

Добавим, что Иван играл за «Кориантианс» с января. На его счету три матча за команду, в которых он пропустил два гола и один раз отстоял «на ноль».